Gli ulivi del Salento alla Milano Fashion Week con “Fashion for Good”

Gli ulivi del Salento saranno protagonisti alla Milano Fashion Week 2025 con il progetto “Fashion for Good – La Bellezza è anche nel Donare”, un’iniziativa che unisce moda, inclusione e sostenibilità. L’evento, ideato da Marianna Miceli e promosso da Mad Mood, si terrà il 2 e 3 marzo e avrà come momento simbolico la donazione di alberi d’ulivo a personalità di spicco come lo stilista Alviero Martini e l’attore Alex Belli, per contribuire alla riforestazione del Salento colpito dalla Xylella.

L’iniziativa prevede la consegna di un Certificato di Adozione e del Bracciale “Radici di Bellezza”, con gli ulivi che verranno piantati a settembre 2025 nel Salento. I destinatari riceveranno aggiornamenti annuali sulla crescita dell’albero e l’olio prodotto.

Un evento tra moda, natura e solidarietà

L’evento prenderà il via il 2 marzo alle 19 con l’Opening Party e Solidarietà al Play Club di Milano, dove la Fondazione Speranza Eterna donerà venti parrucche a un reparto di oncologia dell’Ospedale Humanitas. La serata prevede anche una degustazione enogastronomica tra Salento e Brasile, con eccellenze pugliesi e piatti della chef Cleide Rocha.

Il 3 marzo, alle 15, presso La Veranda Studio, si terrà la conferenza stampa con designer internazionali, seguita da due fashion show che metteranno in passerella abiti ispirati alla natura e all’ulivo, con materiali sostenibili e dettagli dedicati alla biodiversità. Tra i protagonisti stilisti come Ferrari, Tursunkulov, Dyusengazeva, Rodikova e Adili, oltre ai brand italiani Laura Spreti, Atelier Lucia e l’Istituto Cordella.

Moda e sostenibilità per il futuro

“Ogni ulivo può assorbire fino a 850 grammi di CO2 al giorno nei primi 30 anni di vita, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale”, spiega Marianna Miceli, sottolineando il valore della riforestazione per combattere il cambiamento climatico.

“Fashion for Good” è molto più di un evento di moda: è un movimento globale che promuove un nuovo modo di fare fashion, sensibilizzando sul legame tra creatività, ambiente e solidarietà. Un’occasione unica per dimostrare che la moda può essere motore di cambiamento sociale e ambientale, coinvolgendo brand, ONG e istituzioni in un progetto concreto di tutela del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author