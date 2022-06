ECCELLENZA – Il Martina strapazza l’Akragas nel ritorno della finale playoff ed ottiene il pass per la promozione in Serie D. Rispetto al 3-2 della gara di andata, al “Tursi” di Martina Franca il risultato non è davvero mai stato in discussione. Dopo appena mezz’ora i padroni di casa erano già in vantaggio di tre gol, grazie alle reti di Ancora, Barrera e Delgado (quest’ultimo su calcio di rigore). Il punto esclavativo arriva ad inizio secondo tempo, con la doppietta di Barrera, già in gol ad Agrigento nella gara di andata.