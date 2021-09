Gli azzurri del volley campioni d’Europa

Ancora un successo per lo sport italiano, la nazionale azzurra di pallavolo ha vinto il campionato europeo battendo la Slovenia a Katowice. C’è anche un po’ di Puglia in questo grande risultato, infatti il sestetto azzurroè allenato dal salentino Fefe’De Giorgi, l’Italvolley ha superato la nazionale la Slovena al tie-break, dopo essere andata in svantaggio per poi vincere con il punteggio di 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11. Grandi le prestazioni in particolare di Lavia e Michieletto, che realizzano rispettivamente 21 e 17 punti. Per l’Italvolley è il settimo titolo, il primo dal 2005.