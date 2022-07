È tempo di ufficialità anche in casa Nardò. Appena una settimana dopo l’annuncio di mister Nicola Ragno, sui canali social del club è stato reso noto il primo colpo in entrata di questa sessione estiva di calciomercato. Dal Molfetta, arriva l’attaccante albanese Eneo Gjonaj. La prossima sarà la terza esperienza nel girone H di Serie D per l’ala classe ’95, che nel corso della passata stagione si è messo in mostra con addosso la maglia dei biancorossi siglando 8 gol e 7 assist in 32 partite. Dopo aver brillato nelle formazioni primavera di Bari e Brindisi, ha giocato in Eccellenza con il Castellaneta, per poi approdare in Serie D fra le fila del Gravina. Ma è proprio a Molfetta che il 27enne ha dimostrato il proprio valore, tanto da convincere la dirigenza granata a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Quello di Gjonaj è solo il primo di una catena di colpi in entrata per quanto concerne il Nardò, che monitora con attenzione i difensori Nicola Lanzolla e Francesco Russo. Per il primo si tratterebbe di un ritorno avendo già vestito la casacca granata nella stagione 2015/2016. Il secondo, proveniente dal Francavilla in Sinni, sarebbe una richiesta esplicita di mister Ragno (che verrà presentato alle 19 di questo pomeriggio). Fra novità, suggestioni e ritorni di fiamma, c’è anche spazio per le conferme in casa Nardò. Diego Alfarano continuerà infatti a vestire la sua maglia numero 44 anche in vista della prossima stagione. L’esterno 21enne originario di Tricase rappresenta dunque la prima conferma dei neretini.