20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Giustizia inclusiva, più di 14 milioni di euro alla Puglia

Antonio Bucci 20 Agosto 2025
centered image

Bari – Il Ministero della Giustizia stanzia per la Regione Puglia 14.800 mila euro circa, a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27, per il Progetto “Una Giustizia più Inclusiva: Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche attraverso la riqualificazione delle aree trattamentali”.

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Eurojackpot, vincita da 111mila euro a Modugno con un 5+0

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al PS del Policlinico: fermato tunisino

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, 15 ispettori della polizia di stato assegnati alla Questura

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Regionali, vertice Decaro-Emiliano-Taruffi-De Santis: segnali di tregua nel centrosinistra

19 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Bari, le vie Merloni e Viterbo a Japigia nella noncuranza

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Per il carcere di Bari tre milioni di euro di riqualificazione e linea dura sui cellulari

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Torna il Premio Atleta di Taranto

20 Agosto 2025 Laura Milano

Ex Ilva, M5S: “Sindaco e Governo complici dell’inquinamento”

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, operazione antidroga della GdF: sequestri e denunce

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Perrini denuncia: “Sanitaservice ferma e poco trasparente”

20 Agosto 2025 Dante Sebastio