Giustizia inclusiva, più di 14 milioni di euro alla Puglia

Bari – Il Ministero della Giustizia stanzia per la Regione Puglia 14.800 mila euro circa, a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27, per il Progetto “Una Giustizia più Inclusiva: Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche attraverso la riqualificazione delle aree trattamentali”.
potrebbe interessarti anche
Eurojackpot, vincita da 111mila euro a Modugno con un 5+0
Aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al PS del Policlinico: fermato tunisino
Bari, 15 ispettori della polizia di stato assegnati alla Questura
Regionali, vertice Decaro-Emiliano-Taruffi-De Santis: segnali di tregua nel centrosinistra
Bari, le vie Merloni e Viterbo a Japigia nella noncuranza
Per il carcere di Bari tre milioni di euro di riqualificazione e linea dura sui cellulari