Giustizia e pari opportunità: presentato il Protocollo d’intesa per tutela di genitorialità e disabilità

Si è svolta nell’aula magna della Corte d’Appello di Lecce, la presentazione del Protocollo d’intesa per la tutela dei diritti e delle pari opportunità, della genitorialità e delle disabilità. Un documento frutto della collaborazione tra Magistratura e Avvocatura, nato su impulso del Comitato Pari Opportunità del Consiglio giudiziario di Lecce, guidato dalla dott.ssa Lucia Isceri, e sostenuto dal Presidente della Corte d’Appello, dott. Roberto Carrelli Palombi.

L’incontro ha visto la partecipazione dei dirigenti degli uffici giudiziari del distretto e dei rappresentanti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto. Obiettivo del protocollo è garantire un sistema giuridico più inclusivo, assicurando pari diritti a tutti gli operatori del diritto, con particolare attenzione alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, alla tutela della genitorialità e alle esigenze delle persone con disabilità.

L’applicazione del Protocollo interesserà l’intero distretto giudiziario, assicurando uniformità di trattamento per tutti gli avvocati e magistrati che operano nei tribunali di Lecce, Brindisi e Taranto. Il documento, immediatamente operativo anche per i procedimenti in corso, si inserisce in un più ampio percorso di affermazione di una giustizia equa e rispettosa dei diritti fondamentali, in linea con le più avanzate normative nazionali e internazionali in materia di inclusione e pari opportunità.

