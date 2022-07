BARI – “Esprimo a nome di tutta la Procura e dei suoi utenti soddisfazione per la firma del contratto. Ringrazio la ministra, il sottosegretario Sisto e la dirigenza del Ministero per l’attenzione avuta per gli uffici giudiziari baresi”. Lo dichiara il procuratore di Bari Roberto Rossi, con riferimento alla sottoscrizione del contratto di locazione della seconda torre Telecom, nel quartiere Poggiofranco di Bari, che raddoppierà gli spazi destinati alle aule di udienza e agli uffici penali baresi di primo grado, Procura e Tribunale. “Certo – aggiunge Rossi – che questo non rallenterà il cammino per il Parco della Giustizia”, che sorgerà nelle ex caserme dismesse Milano e Capozzi e per il quale è stato aggiudicato nelle scorse settimane il bando di progettazione, con il primo lotto – che ospiterà proprio gli uffici penali – la cui consegna è prevista per il primo semestre 2025