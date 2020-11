Giustizia | A Bari tornano udienze da remoto

Condividi

Tornano a celebrarsi da remoto in videoconferenza, come nel periodo del lockdown, gli interrogatori di garanzia, le udienze di convalida degli arresti e i processi per direttissima, con i detenuti collegati dal carcere o da caserme. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari sulla base di un protocollo sottoscritto nelle ultime ore con Procura, Ordine degli Avvocati e Camera penale. Il nuovo provvedimento si è reso necessario "rilevato che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione" e "considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi", tenuto conto che nei Tribunali è "medio-alto il rischio da potenziale contagio perché svolgono una funzione pubblica". Allo stesso modo il presidente del Tribunale ha ulteriormente limitato gli accessi agli uffici giudiziari, solo su appuntamento e scaglionando le udienze per orari, come avveniva nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria.