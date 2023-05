TRANI – Due nuovi assessori nella squadra tecnica di Amedeo Bottaro. Il sindaco di Trani ha nominato i due nuovi membri della Giunta, Giovanna Pizzichillo e Cosimo Damiano Di Lernia, operativi già a partire dalla settimana in corso.

Le deleghe assegnate dal primo cittadino risultano cruciali nell’ambito dei progetti attualmente in cantiere, sia a livello commerciale che sotto l’aspetto degli interventi pubblici. Di Lernia si occuperà delle deleghe allo sviluppo e promozione del territorio, l’attuazione dei progetti PINQUA – PNRR costa nord e costa sud, patrimonio e demanio marittimo, rapporti con le istituzioni, rapporti con le associazioni. Per la Pizzichillo, invece, sono state definite le deleghe alle attività produttive, commercio, artigianato, politiche per lo sviluppo economico e politiche abitative.

Restano in carica gli altri assessori del Comune di Trani, con Fabrizio Ferrante nelle vesti di vicesindaco e con la delega ai lavori pubblici. Confermati Leo Amoruso, Lucia De Mari, Cecilia Di Lernia, Carlo Laurora, Luca Lignola e Alessandra Rondinone.

Soddisfazione da parte di Bottaro, promesse di massimo impegno da parte di Pizzichillo e Di Lernia. La Giunta di Trani torna al lavoro dopo l’aggiornamento delle deleghe assessorili.

