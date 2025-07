FRANCAVILLA FONTANA – Contro il parere di provveditorato e, pure, dirigenza scolastica. Contro il parere, soprattutto, degli stessi assessori al ramo, Patrimonio e Urbanistica, Eleonora Marinelli e Domenico Attanasi. È una giunta comunale spaccata quella che, nelle scorse ore, ha approvato la cosiddetta “Delibera Bruno”. Ovvero, un provvedimento che, di fatto, proprio come chiesto dal consigliere regionale e presidente del consiglio Dem, strappa al primo comprensivo un edificio scolastico per assegnarlo – ipotesi, solo un’ipotesi in attesa di un regolare bando di assegnazione – al Centro occupazionale, da anni in cerca di una sede idonea. Chiariamo: se la meriterebbe tutta.

La questione, da un punto di vista sociale, si presterebbe infatti ad una infinita serie di valutazioni e opinioni. Tutte legittime, per quanto contrastanti.

Dal punto di vista politico, invece, sembra essere tutto molto più semplice.

Giunta spaccata sulla “Delibera Bruno”: psicodramma a Castello Imperiali

La votazione in giunta cristallizza una evidente spaccatura del governo cittadino, ma anche delle forze che, al loro interno, la compongono. In primis, Idea per Francavilla, movimento di riferimento tanto del vicesindaco Attanasi quanto dell’assessora all’Ambiente Numa Ammaturo. Quest’ultima, nonostante la netta presa di posizione del movimento già esplicata con una nota stampa in risposta ai diktat dello stesso Maurizio Bruno, ha votato a favore della delibera che revoca il vincolo di destinazione scolastica del plesso “Rodari” di via Settembrini, destinato, così, ad ospitare il Centro occupazionale. Esito di gara permettendo.

E se anche il sindaco Antonello Denuzzo si è poi “spostato” sulla linea tracciata da Bruno, lo stesso non si può dire per l’assessora Marinelli che, espressione in giunta dello stesso primo cittadino, ha votato contro il provvedimento.

Insomma, un corto circuito politico e anche amministrativo. D’altro canto, anche da un punto di vista normativo, il voto della giunta potrebbe prestare il fianco a qualche criticità.

Se ne riparlerà in qualche prossimo consiglio comunale ma anche, presumibilmente, nella conferenza stampa delle forze di opposizione indetta per domani pomeriggio a Castello Imperiali.

Intanto, il senatore Euprepio Curto, attento osservatore degli accordi e disaccordi che risuonano ai piani alti di Castello Imperiali, commenta la stonatura.

“Adesso sì – scrive l’ex parlamentare – che la crisi politica al Comune di Francavilla si è definitivamente consumata. L’assessore Ammaturo, ormai ammaliata politicamente dal sirenetto Maurizio Bruno, ha abbandonato le ormai vetuste Idee, assumendo, in Giunta, una posizione politica diametralmente opposta alle indicazioni fornitele. Siamo ormai di fronte ad una fase politica completamente nuova che, probabilmente, lascerà sul campo chi della Politica aveva una Idea priva dei cosiddetti “fondamentali”, conclude Uccio Curto.

