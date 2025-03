Giunta di Barletta, ufficiali i nove nomi di Cannito

BARLETTA – Dopo due settimane di trattative serrate, il Comune di Barletta ha la sua nuova Giunta. Il sindaco Cosimo Cannito ha sciolto le riserve dopo aver consultato perfino i vertici regionali di partito, arrivando ad individuare i nove elementi che comporranno la sua squadra operativa per l’ultimo biennio di mandato.

Due nomine per Fratelli d’Italia: Gennaro Cefola scala in Giunta come vicesindaco e assessore al bilancio, lasciando il suo posto in consiglio comunale a Martina Gorgoglione. Oronzo Cilli riconfermato alla cultura. Coppia assegnata anche a Forza Italia: Pierpaolo Grimaldi torna all’urbanistica, mentre la delega allo sport passa a Massimiliano Dileo dopo la gestione Degennaro.

L’assessorato all’ambiente va nelle mani della Lega, con Mihaela Albanese che succede ad Anna Maria Riefolo. Una nomina anche per Barletta al Centro, con Concetta Panza che rileva la delega alle Manutenzioni. La lista Mino Cannito Sindaco mantiene l’ex vicesindaco Giuseppe Dileo alle attività produttive, che rileva anche la delega ai Lavori Pubblici in precedenza assegnata a Lucia Ricatti. Puglia Popolare seleziona Marianna Salvemini alla Polizia Locale, chiude la squadra di Cannito il passaggio di Rosa Tupputi dal consiglio comunale alla Giunta, con la delega ai Servizi Sociali. Al suo posto, in assise consiliare, Michele Bizzoca.

Oltre a Degennaro, Ricatti e Riefolo, fuori anche Campese, Mirabello, Dimaggio e l’ormai ex vicesindaco Nicola Salvemini, a fronte delle due sole riconferme di Giuseppe Dileo e Oronzo Cilli. Il nuovo corso di Cannito riparte dal consiglio comunale di mercoledì 12.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author