Giulianova-Barletta, settore ospiti già sold-out

BARLETTA – Sono state sufficienti circa due ore nel pomeriggio di lunedì per polverizzare i 375 biglietti del settore ospiti dello stadio Rubens Fadini di Giulianova: i tifosi del Barletta fanno registrare il sold-out per la trasferta in Abruzzo, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti.

La vendita, aperta poco dopo le 17, si è esaurita intorno alle 19 attraverso l’acquisto online e nelle rivendite autorizzate, con tanti tifosi rimasti senza tagliando. La riunione mattutina presso la Prefettura di Teramo non ha portato all’aumento della capienza del settore ospiti, nonostante i tentativi da parte delle due società.

