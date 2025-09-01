2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Gianluca Giuliano

Giuliano (UGL Salute): “Giovani attratti da sanità, ma sistema al collasso”

Redazione 1 Settembre 2025
centered image

Sempre più giovani della Generazione Z guardano al settore sanitario come a un approdo sicuro, in un mercato del lavoro reso incerto dall’avanzata dell’Intelligenza Artificiale. Ma, secondo l’UGL Salute, la percezione di stabilità cozza con la dura realtà che vivono ogni giorno medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

Il segretario nazionale Gianluca Giuliano ha lanciato l’allarme in una nota: “Medici e professionisti della sanità sono tra i lavoratori più infelici d’Italia. Turni massacranti, carenza cronica di personale, retribuzioni inadeguate, aggressioni e mancanza di riconoscimento sociale stanno mettendo a rischio la tenuta del sistema”.

Il sindacato rinnova quindi le proprie richieste a Governo e Regioni, chiedendo una riforma strutturale e urgente. Le proposte spaziano dall’aumento degli organici a contratti più dignitosi, dal sostegno psicologico per prevenire il burnout a investimenti concreti e continuativi nel Servizio Sanitario Nazionale.

“Il nostro SSN non può più reggersi sul sacrificio silenzioso dei suoi operatori. Serve un cambio di passo radicale, che dia centralità a chi ogni giorno si prende cura della salute del Paese” ha concluso Giuliano.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Cybersicurezza, accordo strategico Italia-Usa contro minacce digitali globali

1 Settembre 2025 Redazione

Disoccupazione in Italia al 6%, più bassa della media Eurozona

1 Settembre 2025 Redazione

Italia-Israele a Udine: Viminale dà l’ok, sindaco De Toni protesta

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Collegno, calciatore 13enne aggredito dal padre di un avversario

1 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

La forza di un passo: la storia di Arturo Mariani

1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Brindisi, pagina Tiktok contro i pentiti: identificato l’autore

1 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

potrebbe interessarti anche

Taranto, a bordo di nave Vulcano il 31° Campionato Interforze Trap 1

2 Settembre 2025 Redazione

Scontro tra moto e auto in centro a Sava, tre giovanissimi feriti

2 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Transumanza, Carlantino crocevia dei tratturi tra Puglia, Molise e Abruzzo

1 Settembre 2025 Redazione

Cybersicurezza, accordo strategico Italia-Usa contro minacce digitali globali

1 Settembre 2025 Redazione