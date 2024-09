Giuliano (UGL): ‘Escludere da gratuità cure chi aggredisce sanitari’

“Il Senatore Ignazio Zullo si è fatto promotore della presentazione di un Disegno di Legge per frenare il continuo ripetersi di atti di violenza ai danni degli operatori sanitari. L’escalation di aggressioni non si ferma, anzi è in costante aumento. Sensibili a questo problema, per il quale teniamo alta l’attenzione, avevamo in passato chiesto di escludere dalla gratuità dell’assistenza e delle cure chi si fosse reso protagonista di gesti lesivi nei confronti dei professionisti. È quanto ritroviamo nella proposta formulata ora dal Senatore Zullo”, dichiara in una nota Gianluca Giuliano segretario nazionale della UGL Salute.

“Crediamo che ogni iniziativa atta a frenare le aggressioni vada presa in considerazione. È chiaro che non possono più essere sufficienti sdegno e solidarietà ma c’è bisogno di adottare misure forti prima che, come purtroppo già accaduto, le conseguenze non siano estreme. L’aggressione di una folla inferocita ai danni di un medico nell’Ospedale Riuniti di Foggia è un gesto susseguente alla notizia del decesso di una giovane paziente, ma che, pur nella drammaticità del momento, non può in alcun modo essere giustificato. Guardiamo quindi con interesse alla proposta del senatore Zullo, su cui siamo pronti al confronto, che prevede la sospensione della gratuità dell’assistenza dal giorno dell’aggressione ai successivi tre anni con esclusione di interventi di urgenza e salvavita”, conclude il sindacalista.

