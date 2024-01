Giuliano Liuzzi, ricercatore NASA, alla scuola Leonida di Taranto

Un ricercatore universitario che ha collaborato con la Nasa alla scuola Leonida. Il professor Giuliano Liuzzi, ingegnere ricercatore di Unibas, assegnatario del premio Nasa Early Career Achievement Medal, raggiungerà il plesso della secondaria dell’Istituto comprensivo Renato Moro, in via Lazio, lunedì 15 gennaio alle ore 17nell’ex sala teatro.

Già al mattino, Liuzzi incontrerà gli studenti, i quali torneranno nel pomeriggio, non solo per confrontarsi con lui, nell’ambito del meeting formativo/informativo: “OrientaMenti” – “Io mi Oriento…IO SCELGO IL MIO FUTURO”.

All’iniziativa saranno presenti anche i referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

L’incontro rientra infatti nelle attività di orientamento in uscita delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Attività progettate e realizzate dall’Istituto comprensivo presieduto dalla dirigente scolastica Loredana Bucci, alla luce della recente circolare ministeriale datata 11 dicembre 2023, che fissa l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025 dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024.

A tal proposito, dopo i saluti del dirigente scolastico, Bucci, la professoressa Mariangela Caffio, referente per l’Orientamento, fornirà alle famiglie tutte le informazioni utili in merito all’e-portfolio studenti e all’accesso alla piattaformaUNICA, nuove modalità per proseguire la carriera scolastica.

La serata proseguirà poi con una serie di iniziative mirate e pensate per tutti gli alunnidi terza media alle prese con il delicato momento di passaggio dal primo al secondociclo di istruzione.

Per chiarire ogni dubbio ci saranno appositi stand riguardanti l’offerta formativa di licei, istituti tecnici e professionali, attraverso sportelli informativi e postazioni laboratoriali.

Mentre il prof Liuzzi, tarantino, oramai noto a livello internazionale per i suoi contributi scientifici nella ricerca spaziale, si soffermerà sull’importanza di inseguire i propri sogni sin dai banchi di scuola.

“All’Orientamento – sottolinea la preside Bucci – dedichiamo ampio spazio, nella convinzione che gli studenti debbano essere indirizzati, ma non condizionati, nella scelta più vicina alle loro aspirazioni, quando ne hanno, e comunque alle loro attitudini, facendo leva sulla certezza che ogni indirizzo, anche se non in linea con quella che sarà la loro attività lavorativa futura, torna sempre ed ugualmente utile nella costruzione del proprio percorso di vita”.

Per l’occasione, tra i diversi stand delle scuole secondarie di secondo grado, sarà anche allestita una mostra a cura del Dipartimento Artistico della Leonida, rappresentato dalla professoressa Lucia Renò, nonché vicepreside della scuola secondaria.

Alcuni degli studenti, invece, presenteranno in breve i lavori svolti nell’ambito dell’unità di apprendimento realizzata all’inizio dell’anno scolastico, che ha visto coinvolte le terze medie proprio nell’orientamento in uscita, incentrato sulla tematica: “Missione: Raggiungere le Stelle!”

“Quest’anno – aggiunge la prof.ssa Caffio – abbiamo focalizzato la nostra attenzione sullo spazio, giocando sul doppio senso dell’espressione “Raggiungere le stelle”, che,fuor di metafora, significa anche arrivare in alto, coronando i propri sogni e le proprieambizioni. Ed è questo tutto ciò che desideriamo per i nostri alunni sin da quando mettono piede nella nostra scuola per la prima volta”.

