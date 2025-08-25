Giugliano – Potenza (2-3), le pagelle: Caturano determinante 

TOP E FLOP

TOP – La medaglia del “migliore” in campo va senza ombra di dubbi al capitano, Salvatore Caturano, che entrato dalla panchina al 20esimo del secondo tempo regala tre punti di platino al Potenza realizzando nel sesto dei sei minuti di extra time la rete del definitivo 2 a 3 per i leoni rossoblù.

FLOP – L’unica insufficienza tra i 15 scesi in campo al “De Cristofaro” spetta ad Anatriello: per un bomber di razza come lui è quasi incredibile l’errore al 1’ minuto della ripresa.

LE PAGELLE

Alastra 6.5 – Infonde subito sicurezza alla squadra intervenendo in due occasioni pericolosissime nei primi minuti della partita su Nepi e Laezza. Può ben poco sui due goal subiti.

Adjapong 6 – Ha il duro compito di marcare D’Agostino, gli lascia lo spazio per la rete del 2 a 2. Buona comunque la prova nei 90 minuti anche in fase di costruzione

Bachini 7 – È il migliore del reparto difensivo, arriva su tutti i palloni

Camigliano 6 – Ritarda la chiusura su Nepi in occasione del primo gol, poi è sempre attento e ben posizionato

Burgio 7 – Confeziona i due assist a Erradi e Caturano e ha benzina nelle gambe fino al 96esimo

Felippe 6.5 – Anche se non brilla come sa fare anche per i costanti raddoppi, è lui il metronomo di questo Potenza (21’st Maisto 6.5: entra bene in partita e si dà da fare nelle due fasi)

Siatounis 6: fa bene la fase difensiva, pochi spunti per far ripartire la squadra (26’st De Marco 6.5: mezz’ora di corsa e sacrificio: dà una mano nel momento decisivo del match)

Erradi 7: tocca una infinità di palloni, è ovunque e brucia anche Anatriello sul goal dell’uno a zero

Petrungaro 6.5: gara di sacrificio, tanta corsa, poche occasioni; causa l’espulsione di La Vardera al 29esimo del secondo tempo

Anatriello 5.5: sbaglia clamorosamente il goal del possibile 1-3 nel primo minuto della ripresa, poche occasioni, impreciso nell’ultimo passaggio (21’st Caturano 7.5: entra, segna e regala i primi tre punti al suo Potenza. Determinante)

D’Auria 6: anche lui tanta corsa nella ricerca di spazi; ha alcune buone occasioni ma non concretizza (26’st Selleri 6.5: è determinate con il suo velo sul goal partita di Caturano)

De Giorgio 7: nella prima di campionato fa già capire che il suo Potenza non mollerà mai!

