Giugliano-Foggia 1-0: un rigore di Borello decide una partita noiosa

Al De Cristofaro, il Giugliano supera il Foggia per 1-0 grazie a un rigore di Borello all’80’, in una gara complessivamente avara di emozioni. Per i rossoneri si tratta della seconda sconfitta consecutiva lontano da casa.

Il primo tempo si è giocato a ritmi bassi, le occasioni sono state poche: al 6’ Nepi ha impegnato la difesa ospite, mentre al 31’ il Foggia si è reso pericoloso con un cross di Morelli per Valietti, anticipato da La Vardera. Nel finale di tempo, i gialloblù hanno chiesto un rigore per un contatto su Laezza, ma il check FVS ha confermato la decisione dell’arbitro Ramondino di lasciar correre.

Nella ripresa il Foggia ha reclamato ancora due penalty, uno per un presunto fallo su Rizzo e un altro per un tocco di mano in area, ma in entrambi i casi il direttore di gara ha lasciato proseguire. I padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio al 58’ con un doppio tentativo di Borello, respinto dalla difesa rossonera.

La svolta al 78’, quando Balde, appena entrato, è stato atterrato in area da Staver: dal dischetto Borello non ha sbagliato, trovando il gol che mancava da oltre un anno. Il Giugliano ha poi sfiorato il raddoppio con Nepi e nel recupero con Forciniti, fermato da un grande intervento di Borbei.

Il Foggia non è riuscito a creare vere occasioni da gol e torna a casa con un nuovo stop esterno e una classifica avara di punti, complice la penalizzazione di 3 punti.

La cronaca

90’+9’ Finita. Un rigore di Borello all’80’ indirizza una gara noiosa e priva di emozioni forti a favore del Giugliano. Seconda sconfitta esterna di fila per il Foggia.

90’+6’ GIUGLIANO a un passo dal 2-0: Peluso, dalla sinistra, imbecca Forciniti che spara dal limite, ma Borbei si supera e mette in angolo.

90’+1’ GIUGLIANO: doppia sostituzione 🔄 Prado e Acampa per Nepi e La Vardera.

90’ Otto minuti di recupero.

86’ FOGGIA: ammonito 🟨 Panico per comportamento non regolamentare.

82’ FOGGIA: doppia sostituzione 🔄 Pazienza e Winkelmann per Petermann e Valietti.

80’ GOL DEL GIUGLIANO: ⚽️ BORELLO! L’ex Monopoli spiazza Borbei e torna a segnare dopo più di un anno. Padroni di casa in vantaggio.

78’ CALCIO DI RIGORE PER IL GIUGLIANO: alla prima azione, Balde viene atterrato in area da Staver.

77’ GIUGLIANO: sostituzione 🔄 Cudini, al debutto sulla panchina gialloblu, ordina un doppio cambio. Peluso e Balde per Prezioso e Njambe.

74’ GIUGLIANO: ammonito 🟨 Prezioso per gioco falloso.

83’ GIUGLIANO: occasionissima per Alessio Nepi, che all’altezza del dischetto spara altissimo cestinando la possibilità del raddoppio.

69’ si riprende a giocare.

67’ secondo e ultimo cooling break del match.

66’ FOGGIA: sostituzione 🔄 terzo cambio per i rossoneri, comincia la partita di Olivieri, finisce quella di Rizzo.

64’ GIUGLIANO: sostituzione 🔄 primo cambio per i padroni di casa, Forciniti per D’Agostino.

58’ GIUGLIANO: ripartenza veloce di Nepi, che serve in area Borello, ma la doppia conclusione è respinta dalla difesa rossonera.

55’ FOGGIA: sostituzione 🔄 Sylla per Bevilacqua.

53’ FOGGIA: la panchina di Delio Rossi si gioca il secondo e ultimo FVS per una trattenuta in area ai danni di Rizzo da parte di Caldore. Dopo il check, Ramondino decide per il nulla di fatto. Niente rigore!

51’ FOGGIA: i rossoneri chiamano l’FVS per un presunto tocco di mani in area di Laezza sul cross basso di Panico: per il direttore di gara è tutto ok, si riparte con un corner.

46’ FOGGIA: sostituzione 🔄 Panico prende il posto di Morelli, rimasto negli spogliatoi.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+3’ Si chiude un primo tempo con pochissime emozioni, anche se negli ultimi dieci minuti la gara ha offerto qualche spunto.

45’+3’ FOGGIA: dalla distanza, D’Amico prova la prodezza, ma senza successo.

45’+1’ GIUGLIANO: su angolo di Borello, Laezza finisce a terra e reclama un rigore per una trattenuta di Morelli: i padroni di casa si “giocano” la card FVS (Football Video Support). Dopo il controllo, l’arbitro Remondino non concede il penalty.

37’ GIUGLIANO: Njambe ha la palla buona per portare avanti i suoi. Vince un contrasto dubbio con un difensore rossonero sulla trequarti e calcia verso la porta, ma la conclusione è fuori misura.

31’ FOGGIA: rossoneri pericolosi. Dalla sinistra, Morelli crossa in area per Valietti, anticipato provvidenzialmente da La Vardera in calcio d’angolo.

26’ Si riprende a giocare.

24’ Cooling break al De Cristofaro, necessario a causa delle alte temperature.

17’ Ammonito 🟨 Rizzo per gioco falloso.

6’ GIUGLIANO: ci prova Nepi, conclusione ribattuta dalla difesa foggiana.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

GIUGLIANO-FOGGIA 1-0 (17.30)

RETI: 80’ rigore Borello (G)

GIUGLIANO 433: Russo; D’Avino, Laezza, Caldore, La Vardera (90’+1’ Acampa); Zammarini, Prezioso (77’ Peluso), D’Agostino (64’ Forciniti); Borello, Nepi (90’+1’ Prado), Njambe (77’ Balde). Panchina: Bolletta, Minei, Del Fabro, Lops, Milan. All. Cudini.

FOGGIA 352: Borbei; Buttaro, Staver, Rizzo (66’ Olivieri); Valietti (82’ Winkelmann), Garofalo, Petermann (82’ Pazienza), Castorri, Morelli (46’ Panico); Bevilacqua (55’ Sylla), D’Amico. Panchina: Testa, Magro, Bignami, Minelli, Fossati, Oliva, Byar, Agnelli, Pellegrino. All. Delio Rossi.

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo. Assistenti: Sebastian Petrov (Roma 1) e Federico Mezzalira (Varese). Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1). Operatore FVS: Tommaso Tagliaferro (Caserta).

Ammoniti: Rizzo, Panico (F); Prezioso (G).

Note: recuperi 2’/8’. Angoli 4-5.

