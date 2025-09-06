Giugliano-Foggia 1-0, le pagelle: Petermann leader, Staver ingenuo

(Di Antonio Di Donna)
Top – Petermann 6,5: finché il fisico regge è probabilmente il migliore. Imposta, sfiora il gol nel primo tempo e nella ripresa è decisivo anche in copertura.
Flop – Staver 5: troppo irruento e ingenuo nel generare il fallo da rigore che decide la partita.
Le altre pagelle
Borbei 6 – Un paio di uscite da brividi, impotente sul rigore. Bravo a tenere a galla il Foggia nel finale.
Castorri 5,5 – Più presente nel primo tempo, soprattutto in interdizione. Si spegne nella ripresa
Garofalo 5,5 – Con Petermann e Castorri costituisce un centrocampo interessante nella soluzione a cinque. Discontinuo, però e meno incisivo che in altre circostanze.
Bevilacqua 5 – Arrivano pochi rifornimenti, ma lui è troppo evanescente
Sylla 5 – La sua sostituzione non produce gli effetti desiderati. Esordisce in un Foggia troppo spuntato.
Buttaro 6 – Se cresce fisicamente, il Foggia avrà bisogno di lui in questa stagione.
Morelli 5,5 – Rischia di fare fallo da rigore nel primo tempo.
Panico 5,5 – Comincia la ripresa assicurando più spinta. Ma non mantiene le aspettative.
Valietti 5,5 – Delio Rossi cambia i quinti rispetto alla partita con il Sorrento. Dovrebbe assicurare più equilibrio. Ci riesce in parte.
Rizzo 5 – Viene ammonito subito, bravo a gestire negli uno contro uno. (Olivieri dal 65’)
D’Amico 5,5 – Comincia muovendosi anche bene provando il dialogo con la prima punta. Ma sparisce alla distanza
Winkelmann e Pazienza sv
