Giudice sportivo stanga il Lecce: due turni a Rebic, raffica di sanzioni

Giornata pesante sul fronte disciplinare per il Lecce, all’indomani dell’ultima giornata di Serie A 2024/2025. Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo, ha emesso una serie di provvedimenti che coinvolgono direttamente la società giallorossa, tra squalifiche e sanzioni pecuniarie.

Due giornate di squalifica e 15mila euro di multa per Ante Rebic, espulso durante l’ultima gara stagionale “per aver più volte rivolto un’espressione irriguardosa a un assistente arbitrale e, successivamente, negli spogliatoi, per critiche irrispettose al direttore di gara”. Stop anche per Santiago Pierotti, squalificato per un turno in seguito a una doppia ammonizione.

Ma le decisioni non si fermano al campo: il Lecce incassa una maximulta da 15mila euro per responsabilità diretta legata al comportamento del presidente Saverio Sticchi Damiani, anch’egli sanzionato con 15mila euro di ammenda per “critiche gravemente irrispettose agli ufficiali di gara e all’arbitro, dalla tribuna e negli spogliatoi”.

Coinvolti anche altri membri dello staff: Claudio Vino, team manager, è stato squalificato per un turno e multato di cinquemila euro, mentre Fabio Micarelli, collaboratore tecnico, dovrà scontare una squalifica. Per l’amministratore delegato Sandro Mencucci, una multa di diecimila euro.

Non è finita qui: la società giallorossa dovrà pagare ulteriori tremila euro per il “mancato rispetto del minuto di silenzio disposto dalla FIGC” da parte della tifoseria e altri cinquemila euro per cori offensivi rivolti alla tifoseria avversaria.

Gli altri provvedimenti

Oltre a Rebic e Pierotti, sono stati squalificati, una giornata di stop e 10mila euro di ammenda Ondrej Duda (Verona). Un turno a Jaka Bijol (Udinese), Pepe Reina (Como), Botond Baloch (Parma), Hakan Calhanoglu (Inter), Zeki Celik (Roma) e Gabriel Strefezza (Como). Altre ammende: Atalanta (ottomila euro), Bologna (ottomila), Napoli (settemila), Verona (cinquemila), Lazio e Venezia (tremila ciascuna), tutte per lancio di oggetti o utilizzo di petardi e fumogeni.

