TARANTO- Nel giorno in cui si pronuncia il giudice sportivo, arriva una multa che ha lasciato interdetti i tifosi del Taranto oltre che la stessa società. Un coro che sentiamo in tutti gli stadi del mondo viene considerato come atto a discriminazione territoriale dai componenti della Procura Federale presenti allo stadio Iacovone sabato scorso in occasione di Taranto-Potenza. In particolare la Procura indaga sul dopo gara con la squadra raccolta sotto la curva a festeggiare la vittoria. Il coro sarebbe il seguente “Chi non salta è un barese”

GARA TARANTO / POTENZA DEL 30.10.2021

Questo Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori del Taranto si sono avvicinati ai loro sostenitori nei pressi della curva nord dello stadio, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:

alla specificazione ancora più puntuale dei comportamenti dei tifosi tenuta nell’occasione e che ha indotto i calciatori a rimanere presso la curva nord;

alla specifica individuazione dei Calciatori del Taranto che si sono trattenuti vicino alla curva nord e che hanno intonato il coro descritto nella relazione;

alla presenza dello SLO del Taranto fin dal momento inziale dei fatti in esame e al comportamento tenuto dallo stesso, acquisendone le relative dichiarazioni;

alla eventuale interlocuzione dello SLO con altri Soggetti istituzionali;

ad ogni ulteriore circostanza utile ai fini di una più completa ricostruzione della vicenda.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

€ 2.000,00 TARANTO