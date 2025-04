Giudice Errede: Nessuna conferma dei capi d’accusa da parte del Tribunale di Potenza Sezione Riesame

Con riferimento all’articolo pubblicato sull’edizione online della testata Antenna Sud del 24 aprile 2025, dal titolo “Potenza, Riesame rigetta ricorso e conferma i capi d’accusa per Errede”, riportiamo alcune puntualizzazioni a seguito della richiesta di rettifica ricevuta dal dott. Pietro Errede.

L’interessato chiarisce: “L’ordinanza è stata impugnata in Cassazione, per cui la vicenda è ancora sub judice”. Errato attribuire conferme sulle imputazioni non oggetto di riesame.

Nessuna conferma dei capi d’accusa da parte del Tribunale di Potenza Sezione Riesame che, con il provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17 dicembre 2024, ha rigettato l’appello proposto dal dott. Pietro Errede avverso l’ordinanza con la quale il Gup presso il Tribunale di Potenza nel luglio 2024 aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 3.000,00.

A precisarlo è lo stesso dott. Errede che ha chiesto la rettifica dell’articolo pubblicato in data 24 aprile 2025.

In realtà – chiarisce Errede – il Collegio si è limitato ad affrontare esclusivamente il tema della restituzione della somma sequestrata, senza esprimersi sulle imputazioni oggi all’esame del Giudice per l’udienza preliminare, per le quali, tra l’altro, non è mai stata proposta richiesta di riesame.

