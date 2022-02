Roma- Un innovativa puntata di Giù la maschera girata a Roma, protagonista l’on e Sottosegretario Rossano Sasso della Lega. Personalità brillante e trasparente ha risposto in modo brillante e apparentemente sincero alle domande di Maria Teresa Carrozzo senza sottrarsi alle domande irriverenti. E così il sottosegretario ha parlato della sua infanzia, della sua professione, del suo impegno politico, della sua famiglia e poi ci ha raccontato di cosa è accaduto in gioventù in una spiaggia della Spagna…. Curiosi? Non avete che guardare la puntata on line oppure in replica sabato 4 febbraio alle ore 12.45 su AntennaSud 85

Buona Visione