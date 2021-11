LECCE- È Rico Semeraro l’ospite al quale Maria Teresa Carrozzo ha tolto la maschera questa settimana. Tanti i temi affrontati privati e non. Dal ricordo ed i dispiaceri da presidente del Lecce,agli amori di gioventù, alle trasgressioni. Domande irriverenti e professionali tutto in 30 minuti di intervista introspettiva da non perdere