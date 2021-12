PUGLIA- Questa settimana la maschera l’abbiamo tolta all’europarlamentare Onorevole Andrea Caroppo. Tanti gli argomenti trattati: dai‌ ricordi della sua infanzia, ai primi passi in politica, alla gelosia per le sue figlie alle lotte e conquiste politiche. Nato a Minervino di Lecce ma vive a maglie, Andrea Caroppo si laurea in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed attualmente svolge la professione di avvocato e politico. Nei suoi ricordi un pozzo, proprio vicino la casa dei nonni ed allora alla domanda se vorrebbe buttarci dentro qualcuno in modo simbolico, Caroppo ci risponde…. Volete sapere cosa? Guardate Giù la Maschera… ne vale la pena!