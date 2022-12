👺🎭Giù la Maschera, ecco Pasquale Zonno ed il suo mondo Lesionato: il ricordo del suo amico Stefano, le sue maschere, i suoi saluti al Sindaco Salvemini, al Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ed alla Presidentessa Marina, e poi ancora Zonno parla delle sue trasgressioni in privato tradendo allo stesso tempo una innata umiltà. Vi siete persi la puntata in onda su AntennaSud? Ecco il link per poterla rivedere in forma integrale

