Giù la maschera, ospite il magistrato Roberto Tanisi, già presidente del Tribunale di Lecce

Un viaggio lucido, ironico e profondo tra le parole – e le contraddizioni – della giustizia italiana. Maria Teresa Carrozzo intervista Roberto Tanisi, già presidente del Tribunale di Lecce, in occasione dell’uscita del suo libro:

“Sillabario minimo della giustizia”.

Un dialogo sincero e appassionato su cosa significhi oggi parlare di giustizia in Italia, tra aneddoti di toga, riflessioni etiche e spunti di critica sociale. Dal linguaggio giudiziario alle derive burocratiche, dalle responsabilità dei magistrati al rapporto con i cittadini, Tanisi svela il cuore – e i limiti – di un sistema che ci riguarda tutti.

Per chi non avesse visto Giù la maschera su Antenna Sud, può rivederla in modo integrale qui. Ecco il link

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts