Giù la Maschera, protagonista il Presidente del Tar di Lecce, il magistrato Antonio Pasca. Tante le domande che ci hanno fatto conoscere meglio il professionista e la passione che da sempre guida il Presidente Pasca. E poi il suo primo amore, la sua passione per la magistratura ed il duro nodo dei Balneari. Tanto in un intervista esclusiva. Se non l’avete vista in onda su Antenna Sud, ecco a voi il link per rivederla con calma! Buona Visione