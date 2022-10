Giù la maschera, intervista in esclusiva al neo onorevole della Lega Toti Di Mattina. La sua professione, i suoi primi passi in politica, i suoi ricordi, la sua amicizia col sen. Roberto Marti e poi i suoi amori, le sue delusioni ed i suoi progetti. Insomma un’intervista da vedere. Se avete perso l’appuntamento su Antenna Sud , ecco il link per rivederla. Buona Visione