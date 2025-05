Giro in moto con la cocaina: arrestato 31enne di Brindisi

BRINDISI – Sorpreso alla guida della sua moto con addosso 90 grammi di cocaina. Per questo, un 31enne di Brindisi è stato fermato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte tra sabato e domenica. Il controllo alle porte del capoluogo messapico, sulla provinciale per Lecce.

Non è chiaro se il posto di blocco sia stato fortuito e frutto di indagini. Fatto sta che il fiuto dei poliziotti ha funzionato, visto che l’uomo, con precedenti, è stato trovato in possesso di polvere bianca, effettivamente risultata positiva al narcotest. Dopo le formalità di rito, il presunto pusher è stato arrestato in flagranza con l’accusa, eventualmente tutta da dimostrare, di spaccio di sostanza stupefacente.

