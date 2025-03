Giro d’Italia, altrove le Regioni investono

Il Giro d’Italia affascina e appassiona non solo il mondo dello sport ma turisti, curiosi, residenti nei territori che saranno toccati dalle tappe del campionato di ciclismo grazie al quale il mondo potrà vedere le bellezze paesaggistiche circostanti. Lo Stivale si prepara in ogni modo da Pordenone fin giù. Tranne in Puglia, dove la Regione, di fronte alle richieste dei comuni, compreso il capoluogo salentino, di avere un supporto economico per rimettere a nuovo e soprattutto in sicurezza le strade del percorso ha dato forfait. Unica sembra nel panorama delle regioni d’Italia. Basta guardare quel che accade di là dal Gargano. Già al lavoro con le riunioni organizzative della protezione civile il Friuli Venezia Giulia. “Non è solo una competizione sportiva- dicono dalle Marche – ma un’occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico, portando la bellezza di queste terre nelle case di milioni di spettatori al mondo”. Difficile immaginare che lasceranno le strade rattoppate. “L’Abruzzo è pronto ad accogliere la Carovana Rosa – le parole entusiaste del presidente Marsilio -. Le nostre aree interne e le montagne, quest’anno particolarmente inmevate, saranno le protagoniste”. Stai a vedere

se scrolleranno le spalle davanti a lavori da fare. Nel braccio di ferro che appare tutto politico tra il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e il governatore di Puglia Michele Emiliano, il rischio è che a pagarne le spese sia l’immagine del

Salento e della Puglia. Due milioni, secondo la Poli, i fondi necessari a risistemare il percorso del Giro. “Non ne abbiamo”, la liquidato subito la questione il presidente di Lungomare Nazario Sauro. Ma basta una breve rassegna stampa per scoprire, solo per fare un esempio, che già a gennaio proprio il Friuli Venrzia Giuloa ha stanziato sei milioni e mezzo di euro per le opere necessarie ad accogliere i ciclisti e tutto l’indotto che porteranno con sé nel migliore dei modi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author