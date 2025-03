Giro d’Italia a Lecce, polemica sui fondi: LPD attacca Emiliano

Il mancato finanziamento per il rifacimento del manto stradale in vista della tappa del Giro d’Italia a Lecce accende la polemica. La Puglia Domani (aderente a Fratelli d’Italia) critica la Regione Puglia e il presidente Michele Emiliano per quello che definisce uno “sgarbo istituzionale” nei confronti della città e del sindaco Adriana Poli Bortone.

“Se il Giro passasse per Bari, Emiliano troverebbe i fondi. Per Lecce, invece, la Regione si disinteressa”, accusa LPD evidenziando come la richiesta di finanziamento sia stata respinta. Secondo La Puglia Domani, la Regione avrebbe il dovere di garantire sicurezza e decoro urbano per accogliere al meglio un evento di rilievo internazionale.

“I fondi ci sarebbero, se solo ci fosse la volontà politica”, aggiunge LPD che suggerisce di attingere dal budget destinato alla promozione turistica, che “sarebbe impiegato in iniziative meno rilevanti, come la missione della Puglia a Miami”.

Concludendo. LPD denuncia una “discriminazione sistematica” nei confronti del Salento da parte della Regione: “Dall’Aeroporto del Salento alla Xylella, dalle infrastrutture ai trasporti, ogni volta che c’è da investire su questo territorio, Emiliano si volta dall’altra parte”.

