BARI – Per l’edizione numero 12 di Gipsyland, la più grande della sua storia, il festival si propone con un cartellone ricchissimo e viene ufficialmente riconosciuto dalla Regione Puglia come “Grande Evento”. La manifestazione di Cisternino, che si svolgerà questo fine settimana, venerdì 5 e sabato 6 agosto, si è infatti aggiudicata il bando finanziato dalla Comunità Europea per le realtà creative che riescono a diversificare l’offerta e promuovere sul piano qualitativo il brand Puglia. A Gipsyland viene dunque riconosciuta la capacità di essere una attrattiva artistico-culturale e turistica, non solo per il programma unico e di caratura internazionale, ma soprattutto per la capacità di raccogliere il consenso e l’interesse di un pubblico assai eterogeneo, che parte dai giovanissimi e raggiunge il pubblico adulto. La vittoria del bando testimonia la crescita esponenziale di un evento partito come una festa di musica elettronica e trasformatosi in un momento culturale ad ampio spettro, come testimonia anche il cortometraggio di lancio dell’edizione 2022 ispirato ad autori fondamentali della settimana arte come Emir Kusturica e Federico Fellini.