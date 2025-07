Giovinazzo, giostrine in fiamme. L’ira del sindaco sui social: “Troveremo i colpevoli”

GIVINAZZO – La denuncia arriva direttamente via social dal primo cittadino di Giovinazzo, Michele Sollecito. nella notte tra lunedì 29 e martedì 30, “alcuni ragazzi – scrive il sindaco – hanno appiccato il fuoco ai giochi per bambini della villetta di via Jacobellis muniti di una tanica di benzina. Queste le immagini degli autori di questo gesto. Lavoreremo con altre immagini per giungere ai colpevoli, pertanto invito questi ragazzi a farsi avanti alle forze dell’ordine, la gravità di quanto fatto non ci permette di arretrare e di mettere fine al tutto con un buffetto sulle guance, potevano prendere fuoco gli alberi e le auto e non sappiamo che altro poteva succedere”

