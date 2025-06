Giovinazzo, accoltellato 48enne

GIOVINAZZO – Non sarebbe in pericolo di vita il 48enne trasportato questo pomeriggio d’urgenza all’ospedale San Paolo di Bari in seguito a una aggressione subita a Giovinazzo, nel Nord Barese, in via dei Vetturini, periferia della città. L’uomo, di origini molfettesi, sarebbe stato accoltellato da un’altra persona che però si sarebbe dato precipitosamente alla fuga. Al momento l’aggressore non sarebbe stato ancora identificato ma le telecamere di videosorveglianza della zona e magari la testimonianza della stessa vittima potrebbero fornire ai carabinieri che indagano sull’accaduto, un quadro più chiaro.

*notizia in aggiornamento

