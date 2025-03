Giovedì 20 marzo inizia la primavera: giorno e notte avranno la stessa durata

La primavera 2025 inizia ufficialmente il 20 marzo alle 10.01 del mattino, ora italiana. In questo momento si verifica l’equinozio di primavera, l’evento astronomico in cui le ore di luce e buio si equivalgono. Il Sole, infatti, si trova allo zenit sull’equatore, e i suoi raggi cadono perpendicolarmente sull’asse di rotazione terrestre.

Il termine equinozio deriva dal latino aequinoctium, unione di aequus (uguale) e nox (notte), indicando proprio l’equilibrio tra giorno e notte. Durante l’equinozio, il Sole attraversa l’orizzonte astronomico passando da un emisfero all’altro. Da questo momento, nell’emisfero boreale le ore di luce aumentano progressivamente fino al solstizio d’estate, che nel 2025 si verificherà il 21 giugno. Contemporaneamente, nell’emisfero australe si assiste all’equinozio d’autunno, con una riduzione delle ore di luce fino al solstizio d’inverno.

La data dell’equinozio non è sempre la stessa ogni anno. Lo scorso anno, ad esempio, è avvenuto il 20 marzo alle 4.06. Questa variazione dipende dal fatto che la Terra impiega 365 giorni e 6 ore per compiere un’orbita completa intorno al Sole, mentre il calendario gregoriano si basa su un anno di 365 giorni. Per compensare questa discrepanza è stato introdotto l’anno bisestile, ma non basta a garantire che l’equinozio cada sempre nello stesso giorno, oscillando tra il 19 e il 21 marzo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author