Giovanni XXIII, Gemmato: “Da ministeri nessun veto allo scorporo da Policlinico”

Bari – “Nessun ostacolo” è stato posto né “da parte del ministero della Salute né del Ministero dell’Economia alla proposta di scorporo” dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII dal Policlinico di Bari. “I ministeri hanno chiesto alla Regione Puglia di fornire elementi informativi sui vincoli di spesa e sul quadro programmatorio della separazione del plesso pediatrico dal Policlinico”. Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, intervenendo sulla vicenda relativa allo scorporo dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dal Policlinico. “Questa operazione, probabilmente per ragioni temporali, non era stata inclusa nella bozza del Piano operativo regionale”, aggiunge Gemmato sottolineando che “la Regione non ha contestato né la richiesta di elementi informativi né ha fatto riferimento all’articolo che prevede la costituzione dell’ente autonomo ospedaliero Giovanni XXIII. Ci aspettiamo che a breve vengano forniti i chiarimenti richiesti”. “Ribadisco il mio impegno personale, così come quello del ministero della Salute, a supportare la Regione Puglia nella definizione di proposte coerenti con la programmazione sanitaria, nel massimo spirito di collaborazione”, conclude Gemmato.

