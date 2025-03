Giovani studenti all’esame dell’incidentalità in Puglia

BARI – Un protocollo di intesa finalizzato all’elaborazione, all’analisi e alla gestione dei dati sull’incidentalità stradale nel territorio pugliese ed avente come obiettivo finale l’individuazione dei tratti stradali ad alta incidentalità e dei fattori di rischio prioritari. È quanto hanno siglato Giunta regionale, Asset e Aci insieme al Collegio Universitario di Merito Ipe Poggiolevante che con i suoi studenti avvierà un percorso di matching proprio per capire quali possano essere le strade a più alta incidentalità della nostra regione. Il progetto è iniziato a fine 2022. Grazie ad Aci Informatica, che ha fornito i dati dal 2016 al 2021, gli studenti hanno costruito un sistema di visualizzazione dinamica che permette di riconoscere immediatamente le aree più incidentate, con la possibilità di arrivare al dettaglio del singolo evento. Il coinvolgimento di Asset Puglia ha portato ad approfondimenti e miglioramenti del sistema e alla considerazione della necessità di istituzionalizzare il progetto affinché sia utilizzabile dalla Regione e da tutti i Comuni per migliorare la viabilità evitando le occasioni di rischio.

