“Giovani costretti all’estero, si rischia impoverimento”

Le competenze sono la risorsa principale di un’impresa, a maggior ragione in un momento come questo nel quale il mercato internazionale e la competitività sull’innovazione tecnologica sono il fattore chiave per non soccombere, come comparti economici produttivi prima, come territorio poi. Eppure mettiamo i nostri giovani, che formiamo al punto che sono richiestissimi nel nord Italia e all’estero, nelle condizioni di lasciare la loro terra. È l’analisi dura del presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì che pone l’accento sulla necessità di garantire i giusti riconoscimenti alla preparazione dei nostri giovani. “Stiamo rischiando l’impoverimento”, dice

