Giovane ucciso sui binari, ripresa la circolazione dei treni

Circolazione ferroviaria in graduale ripresa, tra Varano e Loreto (Ancona) dopo gli accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito di un investimento mortale nel pomeriggio costato la vita ad un 21enne di Ancona travolto dal regionale 4216. Alle 20.05 è arrivato il nulla osta dell’autorità per la ripresa sul tratto. La dinamica dell’investimento è ancora in fase di ricostruzione. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali, fa sapere Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 270 minuti. I treni InterCity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Un InterCity è stato parzialmente cancellato. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti hanno un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp