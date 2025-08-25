Giovane trovato cadavere nel Foggiano, indagini per omicidio

Bari – Si chiamava Faik Iesenovski e avrebbe compiuto 27 anni a settembre il giovane italiano, ma di origine macedoni, scomparso da borgo Mezzanone, borgata di Manfredonia ad una decina di chilometri da Foggia e trovato cadavere in un casolare abbandonato nelle campagne della zona giovedì 21 agosto. Per la morte del giovane è stato aperto un fascicolo per omicidio. Ad indagare gli agenti della squadra mobile di Foggia, coordinati dalla Procura. Il giovane risiedeva con i genitori ed un fratello in una palazzina della borgata. La sera di domenica 17 agosto è uscito di casa per incontrare, sembra, alcuni amici. Sarebbe stato vittima di un pestaggio avvenuto nella piazza centrale della borgata davanti a più persone che avrebbero assistito alla scena. Poi sarebbe stato caricato in auto e portato via. I genitori si sono allarmati la mattina seguente quando non vedendolo rientrare, si sono recati a denunciarne la scomparsa in polizia. Attivato il piano di ricerche, coordinato dalla prefettura, durato tre giorni, quando gli agenti, che erano con i genitori della vittima, hanno ritrovato il corpo senza vita nei pressi di un casolare. Aveva il volto tumefatto e il segni di una prolungata esposizione al sole e ad agenti atmosferici. (ansa)

