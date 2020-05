Giovane sub disperso in mare, si teme per la sua vita

Condividi

Sono ancora in corso le ricerche per un giovane sub di 28 anni di Racale. Di lui non si hanno più notizie da sabato pomeriggio, da quando il giovane è uscito per pescare nelle acque di Tricase Porto, in località Isola. A dare l'allarme, all'imbrunire, é stato un passante notando il pallone del giovane sub. Sulla strada é stata ritrovata l'auto del ragazzo, una Fiat Punto. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo, all'alba di domenica dovrebbero giungere i sommozzatori da Bari.

Seguiranno aggiornamenti.