BAT – Anche la BAT sarà tra le protagoniste delle giornate FAI per le scuole. Tra il 22 e il 27 novembre, saranno 23 i luoghi iconici pugliesi che verranno visitati in esclusiva dagli studenti. Per la sesta provincia pugliese, spiccano le location di Trinitapoli e Margherita di Savoia.

Nella città del sale, sarà proprio la Torre delle Saline il centro delle visite guidate. La struttura, costruita nel XVI secolo, è stata sia avamposto per avvistamenti anti-contrabbando, sia sede del Comando della Guardia di Finanza, sia centro culturale per il territorio. La torre si trova nel pieno centro cittadino, lungo la statale 159 che collega Margherita a Manfredonia.

A Trinitapoli, invece, le visite per gli studenti riguarderanno la Chiesa del Cristo Lavoratore e l’altare in bronzo realizzato dallo scultore Antonio Di Pillo. L’artista abruzzese ha trascorso parte della sua vita in città, fino al 1991, regalando opere d’arte e immagini sacre in diverse chiese del territorio.

Le visite guidate per le Giornate FAI per le scuole saranno a cura degli studenti dell’istituto Moro di Margherita di Savoia, della scuola superiore Staffa di Trinitapoli e del Dell’Aquila di San Ferdinando.