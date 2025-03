Bari, Giornate FAI di Primavera: Il 22 e 23 marzo alla scoperta del patrimonio di Bari

Le Giornate FAI di Primavera tornano a Bari il prossimo weekend 22 e 23 marzo, offrendo l’opportunità di esplorare luoghi ricchi di storia e cultura. L’evento, promosso dal Fondo Ambiente Italiano, celebra quest’anno il suo 50° anniversario, mentre la delegazione di Bari festeggia i 25 anni di attività, essendo stata la prima in Puglia.

Il fulcro delle visite sarà il Palazzo di Città, con le sue sale di rappresentanza, tra cui la sala Massari, la sala giunta e la sala consiliare Enrico Dalfino, e l’ufficio del sindaco. Gli iscritti FAI avranno inoltre l’opportunità esclusiva di accedere al palcoscenico e al sottotetto del Teatro Piccinni, parte dello stesso complesso immobiliare.

Oltre alle visite guidate, il programma prevede:

Un seminario propedeutico, in collaborazione con docenti universitari ed esperti.

Un’installazione artistica a cura di Misia Arte nella sala ex Tesoreria.

Visite guidate a cura di giovani ciceroni, che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei tesori nascosti di Bari.

Le Giornate FAI di Primavera rappresentano un’occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale italiano e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sua tutela. Come ha sottolineato Paola Romano, l’evento permette di scoprire “la storia della città e ne contiene fisicamente una grande quantità di tracce”.

Gioacchino Leonetti, della delegazione FAI di Bari, invita tutti a partecipare a questo evento speciale, che celebra la bellezza e la storia della città. “La nostra missione è quella di far conoscere e amare il patrimonio ambientale e culturale delle città e dei territori italiani”, ha affermato Leonetti.

Solo per iscritti FAI e chi si iscriverà in loco

“RESPIRARE LA POLVERE DEL PALCOSCENICO” eccezionale visita di luoghi segreti del Teatro Piccinni: sottotetto e palcoscenico.

Il sottotetto, struttura lignea risalente all’epoca di costruzione del teatro, si estende per circa 400 metri quadri e un tempo era utilizzato come semplice deposito. È uno degli ultimi sottotetti originali.

Il palcoscenico offre l’effetto sorprendente della vista del magnifico teatro da un’altra prospettiva, il palco reale sormontato dalla corona è una vera rarità, e sarà possibile curiosare tra i camerini utilizzati dagli artisti.

Visite a cura di: Narratori FAI Bari, Architetti dell’Ordine APPC della Provincia di Bari, Studenti del Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali – Università degli Studi di Bari Aldo Moro, “Apprendisti Ciceroni” dei Licei Flacco, Scacchi e Giulio Cesare di Bari e della Scuola Media Losapio di Gioia del Colle.

Turni visite con contributo suggerito di 3 euro per iscritti e di 5 euro per non iscritti.

sabato 22 marzo dalle ore 10 alle 20 (ultima visita ore 19:30)

domenica 23 marzo dalle ore 10 alle 20 (ultima visita ore 19:30)

Evento collaterale

SEMINARIO “ALLA SCOPERTA DEL PALAZZO DI CITTÀ”

Museo Civico di Bari

Strada Sagges, 13

Prenotazione su bari@delegazionefai.fondoambiente.it



