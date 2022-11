Condividi su...

Linkedin email

BARLETTA – L’Ospedale Dimiccoli di Barletta ha ospitato mercoledì mattina la giornata del naso ribelle. Circa 60 pazienti, che si sono prenotati sui portali provinciali dell’ASL, hanno effettuato gratuitamente gli esami di citologia nasale e olfattometrici per lo screening delle più comuni affezioni respiratorie nasali.

I test si sono svolti presso il reparto di Otorinolaringoiatria del nosocomio barlettano. L’obiettivo dell’equipe medica è quello di prevenire riniti, patologie nasali e dell’olfatto, che in numerosi pazienti non risultano essere stagionali bensì croniche per una scarsa attenzione al problema negli anni passati. La sensibilizzazione al centro dell’iniziativa promossa a Barletta.