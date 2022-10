GALATINA – Un momento di informazione e sensibilizzazione rivolto ai giovani sulla delicata tematica della polio e trasmettere alle nuove generazioni valori importanti come impegnarsi e mettersi al servizio per il bene della comunità, con queste finalità in occasione della Giornata Mondiale della Polio si è svolto al liceo classico Colonna di Galatina un particolare incontro promosso dal Rotary.