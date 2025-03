Giornata internazionale delle Foreste: Carabinieri Forestali in prima linea

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale delle Foreste, istituita dall’ONU e celebrata il 21 marzo, i Carabinieri Forestali saranno protagonisti di un’intensa attività di educazione ambientale rivolta a cittadini e scuole.

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, insieme al Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, promuoverà incontri in tutta Italia per sottolineare il ruolo cruciale delle foreste nel mantenimento della salute di aria, acqua, suolo e biodiversità, oltre che nella mitigazione del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico.

Gli eventi coinvolgeranno istituzioni, università, enti regionali e associazioni ambientaliste. Particolare attenzione sarà rivolta agli incendi boschivi, che rappresentano una delle minacce più gravi al patrimonio forestale nazionale, e al contrasto degli illeciti ambientali.

Le foreste, secondo i Carabinieri Forestali, sono il secondo serbatoio di carbonio più importante dopo gli oceani, e la loro tutela è fondamentale per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni.

