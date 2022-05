SAN VITO DEI NORMANNI- Domenica 22 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 20.30, per la XII edizione della Giornata nazionale Adsi (associazione Dimore storiche italiane) saranno visitabili i giardini del castello dei principi Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni, in via Crispi 6.

Nei giardini di questa millenaria dimora storica verrà inaugurata, sin dal mattino, la personale dell’artista Alessandra della Tommasa, in arte Alina, accompagnati dalla dolcezza musicale della Camerata Salentina mentre, nel pomeriggio, alle ore 18, la conduttrice di Antenna Sud, Alina Liccione, presenterà l’ultimo lavoro dell’architetto dei sogni Angelo Garini “Tavola-Storia e Arte del Ricevere” (Lisianthus edizioni).

In esclusiva, su richiesta, in questa giornata dedicata alla “bellezza”, gli ospiti potranno ammirare, nelle sale del castello, alcune tavole imbandite con il vasellame di Casa Dentice di Frasso.