Giornata della Terra, in Puglia 26 eventi Plastic Free contro l’inquinamento

Anche la Puglia scende in campo per la Giornata Mondiale della Terra con ben 26 iniziative organizzate da Plastic Free Onlus, in programma il 26 e 27 aprile. Un’ondata blu di volontari si attiverà in tutta la regione per raccogliere rifiuti e sensibilizzare i cittadini contro l’inquinamento da plastica.

Gli eventi si inseriscono nella più ampia mobilitazione nazionale, che coinvolgerà 222 città italiane con l’obiettivo di rimuovere oltre 100mila chili di rifiuti. Solo in Puglia sono previste azioni in 26 comuni, tra cui Bari, Lecce, Brindisi, Castellaneta e Polignano a Mare.

«L’inciviltà continua a minacciare il nostro territorio – dichiara Luigi Schifano, referente regionale Plastic Free – e la nostra risposta è sempre la stessa: passione e attivismo».

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Treedom, partner per la sostenibilità, permetterà anche la piantumazione di nuovi alberi. Dal 2019 Plastic Free ha coinvolto 260mila volontari, raccolto 4,4 milioni di chili di rifiuti e promosso oltre 7.800 eventi.

Tutti possono partecipare registrandosi sul sito www.plasticfreeonlus.it.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author