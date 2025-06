Giornata della Marina, visite speciali tra Taranto, Brindisi e Bari

Navi, sommergibili e arsenali aperti al pubblico per un giorno tra storia, tecnologia e missioni operative

Il 10 giugno 2025, la Marina Militare celebrerà la tradizionale Giornata della Marina, con aperture straordinarie in tutte le proprie basi e a bordo delle unità navali impegnate in missioni operative, sia in Italia che all’estero. L’iniziativa coinvolgerà numerose sedi della Forza Armata, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare navi, strutture operative, basi logistiche e storiche.

A Taranto sarà possibile visitare:

Nave Etna e Nave Alpino: visite guidate dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 presso la Stazione Navale Mar Grande (Viale Ionio).

Castello Aragonese: visite guidate ogni ora dalle 15:00 alle 21:00 (Piazza Castello 4).

Scuola Sottufficiali: visite dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 15:30 (Largo Lorenzo Bezzi 1, San Vito).

Comando Flottiglia Sommergibili: visite guidate e conferenze dalle 9:00 alle 15:00 presso la Sala Storica e la Scuola Sommergibili (Piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica 1).

Centro Addestramento Aereonavale: visite dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00 (Via Orate 4, San Vito) con dimostrazioni sanitarie, nodi marinareschi, mezzi specialistici della Brigata Marina San Marco, bersagli navali radiocomandati e presentazioni sulle opportunità di carriera in Marina.

Arsenale Militare Marittimo: visite dalle 10:00 alle 19:00 alla Sala a Tracciare, Bunker D 34° – E 06° e Locomotiva GR 835 327 (Piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica 1).

Stazione Aeromobili Grottaglie: visite dalle 9:00 alle 17:00 alla Sala Storica (Strada Statale 7 Appia Km 671,8, Grottaglie).

Comando Zona Fari: il 9 giugno visite al Faro di Santa Maria di Leuca e al Faro di San Vito (Via Francesco Pireca 5).

A Brindisi, le visite interesseranno:

Stazione Navale, Nave San Marco e Nave Aretusa: visite il 10 giugno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00 (Via provinciale S. Vito 137, ingresso Porta Thaon di Revel).

Brigata Marina San Marco: visite al Castello Svevo dalle 9:00 alle 12:00 (Via dei Mille 4).

A Bari e nelle altre sedi della Direzione Marittima:

Capitaneria di Porto di Bari: il 9 giugno visite ai mezzi nautici (10:00-12:00); il 10 giugno visite alla sede e sala operativa (10:00-12:00).

Capitaneria di Porto di Brindisi: il 9 giugno dalle 8:30 alle 13:30.

Capitanerie di Porto di Barletta e Manfredonia: visite il 10 giugno dalle 10:00 alle 12:00.

Capitaneria di Porto di Molfetta: il 10 giugno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Capitaneria di Porto di Gallipoli: il 10 giugno dalle 9:00 alle 12:00.

Capitaneria di Porto di Taranto: il 9 giugno dalle 9:30 alle 12:30.

Stazione Satellitare Italiana Cospas-Sarsat Bari: il 9 giugno dalle 9:30 alle 12:30 (Lungomare G. Starita 5).

Anche la Direzione Marittima di Pescara prevede visite presso:

Capitanerie di Porto di Pescara, Ortona e Termoli: il 10 giugno dalle 9:00 alle 13:00.

Uffici Circondariali Marittimi di Vasto e Giulianova: visite il 10 giugno rispettivamente dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 10:00 alle 12:00.

Base Aeromobili Guardia Costiera di Pescara: il 10 giugno dalle 9:00 alle 13:00 (Via Tiburtina Valeria 380).

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino l’attività e l’organizzazione della Marina Militare, in un’ottica di trasparenza, cultura marittima e avvicinamento dei cittadini al mondo delle Forze Armate.

