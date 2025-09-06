Giornata della fisioterapia a Casamassima, attenzione a terapie e anziani

La speranza di vita si allunga e non tutti gli anziani riescono a tenersi in forma: c’è chi ha bisogno di assistenza e fisioterapia. Se ne è parlato nella giornata internazionale di questa materia a Casamassima, alle porte di Bari. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Regionali, il PD ufficializza i candidati del centrosinistra: ecco i nomi potrebbe interessarti anche Regionali, il PD ufficializza i candidati del centrosinistra: ecco i nomi 6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio Anche Bari diventa città dell’olio 6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio Aeroporti, la sicurezza chiede certezze 6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio Castellana Grotte, la Sagra del Pollo e del Coniglio anticipata al weekend 6 Settembre 2025 Flavio Insalata Droga in un locale a Mola di Bari : sospeso l’esercizio 6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio Il job center Porta Futuro presenta i primi risultati del progetto La Fatica 6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio
