6 Settembre 2025

Giornata della fisioterapia a Casamassima, attenzione a terapie e anziani

Domenico Brandonisio 6 Settembre 2025
La speranza di vita si allunga e non tutti gli anziani riescono a tenersi in forma: c’è chi ha bisogno di assistenza e fisioterapia. Se ne è parlato nella giornata internazionale di questa materia a Casamassima, alle porte di Bari.

Domenico Brandonisio

